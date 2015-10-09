"Это что-то нереальное". Бублик - о матче с игроком из топ-5 на Ролан Гаррос

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№62 в рейтинге ATP) поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого круга Ролан Гаррос–2025 с британцем Джеком Дрейпером (№5), передают Vesti.kz.

В третьем раунде Бублик уверенно обыграл португальца Энрике Рошу (№200 ATP), а теперь готовится к новому вызову.

"Для меня Джек — это что-то нереальное. В прошлом году он был 40-м в мире, а в этом году — в топ-5. Это сумасшедшее достижение. И он не собирается останавливаться. Так что что мне нужно сделать, чтобы его обыграть? Не знаю. Просто выйду на корт, получу удовольствие, покажу все, на что способен. Мы все знаем, на что я способен на корте. А там посмотрим. Джек — отличный спортсмен, отличный человек. Я знаю его с тех пор, как мы играли в квалификации в Куинсе в 2018 году. Тогда он был еще пацаном. Потом он обыграл меня в Куинсе и сказал мне: "Я наконец тебя победил". Я ему тогда ответил: "Давай поговорим, когда ты войдешь в топ-50", потому что тогда он был где-то 300-м в мире и бил все подряд. А теперь он в топ-10. Так что мне нужна смелость, чтобы выйти и играть" - приводит слова Бублика пресс-служба ФТК.