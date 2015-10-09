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WTA
Вчера 20:15
 

Стало известно, сколько заработала Рыбакина на Ролан Гаррос-2025

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Стало известно, сколько заработала Рыбакина на Ролан Гаррос-2025 ©КТФ

Стало известно, сколько заработала казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№11 WTA) на Открытом чемпионате Франции (Ролан Гаррос), передают Vesti.kz.

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Стало известно, сколько заработала казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№11 WTA) на Открытом чемпионате Франции (Ролан Гаррос), передают Vesti.kz.

Напомним, 25-летняя спортсменка в четвертом круге (1/8) турнира уступила пятой ракетке мира из Польши Иге Швентек (6:1, 3:6, 5,7).

Согласно информации Perfect-tennis, каждый теннисист, выступающий в одиночном разряде, дошедший до стадии 1/8 финала получит призовые в размере 265 тысяч евро (свыше 153 миллионов тенге).

Отметим, что ее соперница, Швентек, вышедшая в четвертьфинал гарантировала себе 440 тысяч евро (свыше 254 миллионов тенге).


Турнир Большого шлема "Ролан Гаррос" - 2025   •   Франция, Париж   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Бублик
Ничья
Дрейпер
Проголосовало 22 человек

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