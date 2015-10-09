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Вчера 08:18
 

Рыбакина сделала заявление о Швентек после матча на Ролан Гаррос

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Рыбакина сделала заявление о Швентек после матча на Ролан Гаррос ©wtatennis.com

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поделилась своим мнением о выступлении польской теннисистки Иги Швентек на Ролан Гаррос-2025 и ее шансах на победу в турнире, передают Vesti.kz.

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Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поделилась своим мнением о выступлении польской теннисистки Иги Швентек на Ролан Гаррос-2025 и ее шансах на победу в турнире, передают Vesti.kz.

Елена отметила, что сложные матчи придают теннисистке уверенности и помогают набирать форму по ходу соревнований.

"Такие тяжелые матчи определенно придают уверенности, особенно когда доходишь до более поздних стадий турнира", — сказала Рыбакина.

Она подчеркнула, что Ига, несмотря на то что приезжала на турнир под пятым номером и изначально не считалась главным фаворитом, сейчас имеет все шансы побороться за титул.

"У нее есть все шансы, как и у остальных. Она хорошо сыграла в ключевые моменты и показала отличную интенсивность", — добавила Елена.

Напомним, что Рыбакина разгромила Швентек в первом сете, однако затем Ига совершила впечатляющий камбэк и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос.

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