Лидер "Актобе" сделал заявление после драки с игроком "Кайрата"

Футболист "Актобе" россиянин Идрис Умаев сделал заявление после инцидента, произошедшего во время матча 11-го тура казахстанской премьер лиги (КПЛ) против алматинского "Кайрата" (1:2), передают Vesti.kz.
Напомним, после окончания игры между российским нападающим "красно-белых" и израильским полузащитником "желто-черных" Даном Глейзером произашла перепалка, переросшая в рукоприкладство. За это Умаев получил красную карточку от главного арбитра встречи.
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"Ассаламу алейкум, болельщики футбола и красно-белая семья. Хотелось бы извиниться перед вами за произошедшее. Я понимаю, что я некрасиво поступил, и это никого не красит. Но когда дело касается моей семьи, я иначе не мог поступить. И хотелось бы поблагодарить тех, кто меня поддержал в той ситуации. Я это очень ценю и еще раз извиняюсь перед всеми", — сказал Умаев в
Отметим, что ранее он также опубликовал заявление по произошедшему инциденту.
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