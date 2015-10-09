Лидер "Актобе" сделал заявление после драки с игроком "Кайрата"

Футболист "Актобе" россиянин Идрис Умаев сделал заявление после инцидента, произошедшего во время матча 11-го тура казахстанской премьер лиги (КПЛ) против алматинского "Кайрата" (1:2), передают Vesti.kz.

Напомним, после окончания игры между российским нападающим "красно-белых" и израильским полузащитником "желто-черных" Даном Глейзером произашла перепалка, переросшая в рукоприкладство. За это Умаев получил красную карточку от главного арбитра встречи.

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Отметим, что ранее он также опубликовал заявление по произошедшему инциденту.