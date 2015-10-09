Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Вчера 22:30
 

Лидер "Актобе" сделал заявление после драки с игроком "Кайрата"

  Комментарии

Поделиться
Лидер "Актобе" сделал заявление после драки с игроком "Кайрата" ©ФК "Актобе"

Футболист "Актобе" россиянин Идрис Умаев сделал заявление после инцидента, произошедшего во время матча 11-го тура казахстанской премьер лиги (КПЛ) против алматинского "Кайрата" (1:2), передают Vesti.kz.

Поделиться

Футболист "Актобе" россиянин Идрис Умаев сделал заявление после инцидента, произошедшего во время матча 11-го тура казахстанской премьер лиги (КПЛ) против алматинского "Кайрата" (1:2), передают Vesti.kz.

Напомним, после окончания игры между российским нападающим "красно-белых" и израильским полузащитником "желто-черных" Даном Глейзером произашла перепалка, переросшая в рукоприкладство. За это Умаев получил красную карточку от главного арбитра встречи.

"Ассаламу алейкум, болельщики футбола и красно-белая семья. Хотелось бы извиниться перед вами за произошедшее. Я понимаю, что я некрасиво поступил, и это никого не красит. Но когда дело касается моей семьи, я иначе не мог поступить. И хотелось бы поблагодарить тех, кто меня поддержал в той ситуации. Я это очень ценю и еще раз извиняюсь перед всеми", — сказал Умаев в

" target="_blank" rel="nofollow">соцсетях "Актобе".

Отметим, что ранее он также опубликовал заявление по произошедшему инциденту.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Беларуси 2025   •   Беларусь, Дзержинск (Бел)   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Вчера 22:30   •   идёт
Арсенал Дз
Арсенал Дз
(Дзержинск (Бел))
- : -
Молодечно
Молодечно
(Молодечно)
Кто победит в основное время?
Арсенал Дз
Ничья
Молодечно
Проголосовало 16 человек

Реклама

Живи спортом!