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Футбол

Ардак Саулет (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Актобе пз 19
Место рождения
Казалинский район
Дата рождения
12 января 1997 (25 лет)
Пол
мужской
Рост, см
169
Вес, кг
64
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Футбол. Контрольные матчи 2013 Казахстан (U-17)

2

-8
Товарищеские матчи 2013 Казахстан (U-17)

2

81
Международный юношеский (U-17) турнир "Делле Национи" 2013 Казахстан (U-17)

Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Астана-М

2

49 6 (12)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014 Астана-М

5

1

225 6 (6)
Товарищеские матчи 2015 Казахстан (U-19)

1

90
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 Астана-М

20

2+0

3

1645 10 (12)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015 Астана-М

6

2

467 2 (6)
Отборочный турнир чемпионата Европы 2015/16 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19)

2

62 4 (4)
Юношеская лига УЕФА 2015/16 Астана (U-19)

6

540 4 (4)
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Астана

1 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Астана

1

33
Вторая лига Казахстана 2016 Астана-М

19

1+0

4

1049 5 (14)
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Актобе

5

1

401 9 (12)
Вторая лига Казахстана 2017 Актобе-М

4

316 11 (16)
Премьер-Лига Казахстана 2018 Актобе

7

550 7 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Актобе

1

38
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Актобе-Жас

2

131 12 (12)
Вторая лига Казахстана 2018 Актобе-М

5

2+0

+1/-0

1

446 14 (21)
Премьер-Лига Казахстана 2019 Актобе

31

3+2

2

2295 12 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Актобе

1

0+1

90
Вторая лига Казахстана 2019 Актобе-М

2

170 15 (17)
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига Актобе

8

1+2

1

272 1 (7)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Актобе

2

24 6 (14)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Акжайык

4

63 9 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Актобе

3

0+1

248 4 (4)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Акжайык

3

1

267 3 (4)
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