|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Контрольные матчи 2013
|Казахстан (U-17)
|
2
|
|
|
|
|-8
|Товарищеские матчи 2013
|Казахстан (U-17)
|
2
|
|
|
|
|81
|Международный юношеский (U-17) турнир "Делле Национи" 2013
|Казахстан (U-17)
|
|
|
|
|
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Астана-М
|
2
|
|
|
|
|49
|6 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Астана-М
|
5
|
|
|
|
1
|225
|6 (6)
|Товарищеские матчи 2015
|Казахстан (U-19)
|
1
|
|
|
|
|90
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Астана-М
|
20
|
2+0
|
|
3
|
|1645
|10 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Астана-М
|
6
|
|
|
2
|
|467
|2 (6)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2015/16 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
2
|
|
|
|
|62
|4 (4)
|Юношеская лига УЕФА 2015/16
|Астана (U-19)
|
6
|
|
|
|
|540
|4 (4)
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Астана
|
|
|
|
|
|1 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Астана
|
1
|
|
|
|
|33
|Вторая лига Казахстана 2016
|Астана-М
|
19
|
1+0
|
|
4
|
|1049
|5 (14)
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Актобе
|
5
|
|
|
1
|
|401
|9 (12)
|Вторая лига Казахстана 2017
|Актобе-М
|
4
|
|
|
|
|316
|11 (16)
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Актобе
|
7
|
|
|
|
|550
|7 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Актобе
|
1
|
|
|
|
|38
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Актобе-Жас
|
2
|
|
|
|
|131
|12 (12)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Актобе-М
|
5
|
2+0
|
+1/-0
|
1
|
|446
|14 (21)
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Актобе
|
31
|
3+2
|
|
2
|
|2295
|12 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Актобе
|
1
|
0+1
|
|
|
|90
|Вторая лига Казахстана 2019
|Актобе-М
|
2
|
|
|
|
|170
|15 (17)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Актобе
|
8
|
1+2
|
|
1
|
|272
|1 (7)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Актобе
|
2
|
|
|
|
|24
|6 (14)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Акжайык
|
4
|
|
|
|
|63
|9 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Актобе
|
3
|
0+1
|
|
|
|248
|4 (4)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Акжайык
|
3
|
|
|
1
|
|267
|3 (4)