|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-17)
|
7
|
|
|
|
|540
|Товарищеские матчи 2017
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
|
|270
|Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
|Казахстан (U-16)
|
2
|
|
|
1
|
|180
|3 (4)
|Юношеский (U-17) турнир памяти Антона Шоха 2017
|Казахстан (U-16)
|
5
|
1+0
|
|
1
|
|450
|3 (4)
|Международный юношеский (U-16) турнир "Милан Милянич". Сербия - 2017
|Казахстан (U-16)
|
2
|
1+0
|
|
|
|180
|3 (4)
|10-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2017
|Казахстан (U-17)
|
4
|
1+0
|
|
2
|
1
|330
|2 (4)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2017/18 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
3
|
0+1
|
|
|
|270
|4 (4)
|Футбол. Контрольные матчи 2018
|Казахстан (U-17)
|
2
|
|
|
|
|180
|Международный юношеский (U-17) турнир "Кубок Развития" . Беларусь - 2018
|Казахстан (U-17)
|
5
|
1+0
|
|
1
|
|450
|3 (3)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Академия Онтустик
|
1
|
|
|
|
|18
|2 (3)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Академия Онтустик
|
5
|
|
|
|
|135
|2 (21)
|Вторая лига Казахстана 2019
|Академия Онтустик-М
|
28
|
4+0
|
+1/-0
|
9
|
|2520
|11 (17)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Академия Онтустик
|
1
|
|
|
|
|7
|9 (14)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2019/20 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
3
|
1+0
|
|
1
|
|270
|4 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Академия Онтустик
|
8
|
|
|
|
|489
|5 (7)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Тараз
|
8
|
|
|
2
|
|372
|10 (14)
|Отборочный турнир молодежного (U-21) Чемпионата Европы 2023
|Казахстан (U-21)
|
4
|
|
|
1
|
|360
|5 (5)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Тараз
|
3
|
|
|
|
|70
|2 (4)