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Футбол

Жалгас Жаксылыков (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Казахстан (U-21) зщ
Тараз зщ 3
Место рождения
Меркенский р-н
Дата рождения
16 апреля 2001 (20 лет)
Пол
мужской
Рост, см
189
Вес, кг
80
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-17)

7

540
Товарищеские матчи 2017 Казахстан (U-17)

3

270
Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017 Казахстан (U-16)

2

1

180 3 (4)
Юношеский (U-17) турнир памяти Антона Шоха 2017 Казахстан (U-16)

5

1+0

1

450 3 (4)
Международный юношеский (U-16) турнир "Милан Милянич". Сербия - 2017 Казахстан (U-16)

2

1+0

180 3 (4)
10-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2017 Казахстан (U-17)

4

1+0

2

1

330 2 (4)
Отборочный турнир чемпионата Европы 2017/18 среди юношей до 17 лет Казахстан (U-17)

3

0+1

270 4 (4)
Футбол. Контрольные матчи 2018 Казахстан (U-17)

2

180
Международный юношеский (U-17) турнир "Кубок Развития" . Беларусь - 2018 Казахстан (U-17)

5

1+0

1

450 3 (3)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Академия Онтустик

1

18 2 (3)
Вторая лига Казахстана 2018 Академия Онтустик

5

135 2 (21)
Вторая лига Казахстана 2019 Академия Онтустик-М

28

4+0

+1/-0

9

2520 11 (17)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Академия Онтустик

1

7 9 (14)
Отборочный турнир чемпионата Европы 2019/20 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19)

3

1+0

1

270 4 (4)
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига Академия Онтустик

8

489 5 (7)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Тараз

8

2

372 10 (14)
Отборочный турнир молодежного (U-21) Чемпионата Европы 2023 Казахстан (U-21)

4

1

360 5 (5)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Тараз

3

70 2 (4)
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