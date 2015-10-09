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Лига чемпионов
Вчера 07:25
 

Историческим разгромом завершился финал Лиги чемпионов между "Интером" и "ПСЖ"

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Историческим разгромом завершился финал Лиги чемпионов между "Интером" и "ПСЖ" ©facebook.com/PSG

В Мюнхене прошел финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались "ПСЖ" и "Интер" передают Vesti.kz

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В Мюнхене прошел финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались "ПСЖ" и "Интер" передают Vesti.kz

Разгромную победу со счетом 5:0 одержал французский "ПСЖ".

На 12-й минуте защитник Ашраф Хакими открыл счет в матче с передачи вингера Дезире Дуэ. На 20-й минуте Дуэ удвоил преимущество парижан. На 63-й минуте Дуэ оформил дубль и довел преимущество "ПСЖ" до крупного. На 73-й минуте вингер Хвича Кварацхелия забил четвертый мяч французской команды. На 86-й минуте полузащитник Сенни Маюлу установил окончательный счет — 5:0.

Таким образом, "ПСЖ" завоевал главный клубный трофей Европы — впервые в своей истории. "Пари Сен-Жермен" завоевал четыре трофея в сезоне-2024/2025, взяв квадрупл по итогам кампании.

"ПСЖ" стал первой командой в истории футбола, которой удалось выиграть финал Лиги чемпионов УЕФА/Кубка европейских чемпионов с разницей в пять голов. 

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