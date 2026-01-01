Лукас Эрнандес
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
Чемпионат мира 2018
Команда
Франция
Игры
7
Гол + Пас
0+2
Желтые карточки
2
Мин
590
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019
Команда
Франция (U-21)
Игры
1
Гол + Пас
0+2
Мин
90
Чемпионат Европы по футболу 2020
Команда
Франция
Игры
2
Желтые карточки
1
Мин
136
Отборочный турнир Чемпионата мира 2022. Европа
Команда
Франция
Игры
1
Мин
79
Чемпионат мира 2022
Команда
Франция
Игры
1
Мин
13
Лига чемпионов 2023/24
Команда
ПСЖ
Игры
11
Гол + Пас
1+0
Желтые карточки
2
Мин
843
Чемпионат мира 2026
Команда
Франция
Игры
Мин