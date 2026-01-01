Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Главная Новости Футбол Спортсмены Лукас Эрнандес

Лукас Эрнандес

Франция  Франция   Испания  Испания  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
30 лет
Дата рождения
14 февраля 1996
Команды
ПСЖ
Вид спорта
Футбол
Рост, см
184
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
76
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Чемпионат мира 2018

Команда
Франция

Игры
7

Гол + Пас
0+2

Желтые карточки
2

Мин
590

Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019

Команда
Франция (U-21)

Игры
1

Гол + Пас
0+2

Мин
90

Чемпионат Европы по футболу 2020

Команда
Франция

Игры
2

Желтые карточки
1

Мин
136

Отборочный турнир Чемпионата мира 2022. Европа

Команда
Франция

Игры
1

Мин
79

Чемпионат мира 2022

Команда
Франция

Игры
1

Мин
13

Лига чемпионов 2023/24

Команда
ПСЖ

Игры
11

Гол + Пас
1+0

Желтые карточки
2

Мин
843

Чемпионат мира 2026

Команда
Франция

Игры

Мин


Реклама


Реклама



Живи спортом!