"Манчестер Сити" бесплатно увел таланта ПСЖ. Детали

18-летний форвард французского "Пари Сен-Жермена" Махамаду Сангаре проходит медосмотр перед подписанием долгосрочного контракта с "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сделка уже согласована — нападающий перебирается в английский клуб на правах свободного агента после истечения контракта с ПСЖ.

