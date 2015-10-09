В "Реале" назрел скрытый конфликт между Мбаппе и звездой за 200 миллионов

Внутри "Реала" зреет новая внутренняя драма - на этот раз за пределами поля. Один из ключевых игроков клуба, Винисиус Жуниор, оказался в сложной ситуации: он хочет остаться в Мадриде, но чувствует, что с ним играют не по тем же правилам, что и с Килианом Мбаппе, передают Vesti.kz.

Как пишет Don Balon, бразилец четко обозначил свою позицию на переговорах о продлении контракта: он хочет зарабатывать столько же, сколько и француз - порядка 15 миллионов евро в год плюс премия за подписание (30 миллионов, распределенные на пять лет).

При этом Винисиус не раз подчеркивал - его вклад в команду, уровень игры и верность клубу заслуживают финансового признания.

Однако руководство "Реала", во главе с Флорентино Пересом, придерживается иного подхода. После громких трат и появления новых звезд в составе клуб старается сохранить четкую иерархию зарплат. Винисиусу предложили компромисс: незначительное повышение фиксированного оклада, а остальное - через расширенные права на использование собственного образа, как это устроено у Мбаппе.

То есть, он может больше зарабатывать за счет личных рекламных контрактов, но не напрямую от клуба.

Для Винисиуса такой шаг кажется недостаточным. Он чувствует, что теряет позиции внутри клуба - и не только на поле.

Если раньше он был в центре внимания, то теперь на первый план выходит Мбаппе - как на афишах, так и в зарплатных ведомостях. Этот скрытый конфликт уже вышел за рамки эмоций и превратился в настоящую борьбу за статус.

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Напомним, что Мбаппе сделал откровенное заявление о новом тренере клуба Хаби Алонсо и поделился мнением о его назначении.

Контракт Винисиуса с "Реалом" истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 200 миллионов евро.