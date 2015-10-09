Мбаппе рассказал, кому отдал бы "Золотой мяч"

Форвард сборной Франции и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе прокомментировал ситуацию вокруг борьбы за "Золотой мяч" в 2025 году, передают Vesti.kz.

По его мнению, список фаворитов может значительно измениться ближе к церемонии вручения, которая пройдет осенью.

"Сейчас все развивается очень быстро - это подтверждают последние обладатели трофея. Побеждали те, о ком раньше почти не говорили. Когда вручается приз? В сентябре? До этого времени может произойти многое. Сегодня обсуждают Усмана (Дембеле) и Ламина (Ямаля). Поэтому я так и ответил", - приводит слова Мбаппе RMC Sport.

"Проголосовал бы я за Дембеле? Да. Нужно ли это объяснять? Обсуждают Ямаля и Дембеле - я выбираю Дембеле. Это абсолютно ясно!".

Французский нападающий также открыто заявил, что отдал бы свой голос за Дембеле:

Отметим, что оба футболиста провели яркий сезон: Дембеле был ключевым игроком "Пари Сен-Жермен", а Ямаль - одним из открытий сезона в составе "Барселоны" и сборной Испании.