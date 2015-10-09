Мбаппе сделал честное признание о Хаби Алонсо

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе оценил приход в клубе нового главного тренера Хаби Алонсо. Его настрой достаточно оптимистичный, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я несколько раз разговаривал с Хаби Алонсо и очень рад, что у нас есть такой тренер, как он. Мы готовы учиться всему, что он нам скажет, тактике и всему остальному, потому что мы хотим победить и чувствуем, что можем это сделать", - цитирует его слова Madrid Universal.