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Мбаппе сделал честное признание о Хаби Алонсо

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Мбаппе сделал честное признание о Хаби Алонсо ©IG/k.mbappe

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе оценил приход в клубе нового главного тренера Хаби Алонсо. Его настрой достаточно оптимистичный, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе оценил приход в клубе нового главного тренера Хаби Алонсо. Его настрой достаточно оптимистичный, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я несколько раз разговаривал с Хаби Алонсо и очень рад, что у нас есть такой тренер, как он. Мы готовы учиться всему, что он нам скажет, тактике и всему остальному, потому что мы хотим победить и чувствуем, что можем это сделать", - цитирует его слова Madrid Universal.


Отметим, что Алонсо сменил на этом посту Карло Анчелотти. Хаби в прошлом играл за "Реал", а как тренер он добился успеха с "Байером", в прошлом году став чемпионом Бундеслиги.

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