Бенефис Мбаппе принес победу в Лиге наций ©

Сборная Франции завоевала бронзу Лиги наций, обыграв Германию в матче за третье место - 2:0. Встреча прошла на Мерседес-Бенц-Арене в Штутгарте (Германия) и подарила болельщикам насыщенную и напряженную игру, передают Vesti.kz.

На 35-й минуте немецкая команда могла открыть счет: вингер дортмундской "Боруссии" Карим Адейеми заработал пенальти после падения в штрафной. Однако после просмотра VAR главный арбитр встречи отменил 11-метровый и показал Адейеми желтую карточку за симуляцию.

Франция вышла вперед на последней минуте первого тайма: Килиан Мбаппе, получив точный пас от Орельена Чуамени, в фирменном стиле пробил в дальний угол и поразил ворота - это уже 50-й гол нападающего мадридского "Реала" за национальную команду.

Во втором тайме Германия сумела забить усилиями Дениза Ундава, форварда "Штутгарта", но взятие ворот не было засчитано из-за фола в атаке.

Окончательный счет установил Майкл Олисе на 84-й минуте: после быстрой контратаки Мбаппе выкатил мяч под удар вингеру мюнхенской "Баварии", и тот спокойно отправил его в пустые ворота.

По статистике матч был весьма равным: Германия нанесла 20 ударов (6 в створ), Франция - 15 (8 в створ). Но реализация моментов и хладнокровие в решающие минуты оказались на стороне французов.

Таким образом, Германия заканчивает турнир на четвертом месте, а Франция становится бронзовыми медалистами Лиги наций.

Напомним, что сегодня, в ночь с 8 на 9 июня, золото турнира между собой разыграют сборные Португалии и Испании. Прямая трансляция доступна здесь.