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Прямая трансляция финала Лиги наций. Роналду против Ямаля!

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Прямая трансляция финала Лиги наций. Роналду против Ямаля! ©IG/euro2024

Сегодня, 8 июня, подойдет к концу розыгрыш Лиги наций 2024/25. В Германии пройдет матч за третье место и финал турнира, сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, 8 июня, подойдет к концу розыгрыш Лиги наций 2024/25. В Германии пройдет матч за третье место и финал турнира, сообщают Vesti.kz.

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Сначала, в 18:00 по казахстанскому времени, в Штутгарте пройдет матч за третье место между сборными Германии и Франции.

Затем, в 00:00, в Мюнхене состоится финальная игра - за титул поспорят Португалия и Испания. Оба этих матча в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.


Отметим, что сборные Португалии и Испании уже выигрывали Лигу наций. Португальцы сделали это в самый первый сезон турнира, в 2018 году. Испанцам же покорился последний розыгрыш соревнований, в 2023 году.

В этом финале впервые друг против друга сыграют 40-летняя легенда Криштиану Роналду (Португалия) и 17-летняя восходящая звезда мирового футбола Ламин Ямаль (Испания).

Неожиданным счетом завершился матч сборной Англии в отборе на ЧМ-2026

Лига наций 2024/25   •   Германия, Мюнхен   •   Финал, мужчины
9 июня 00:00   •   не начат
Португалия
Португалия
- : -
Испания
Испания
Кто победит в основное время?
Португалия
Ничья
Испания
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