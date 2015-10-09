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Аналитики предсказали точный счет в матче Казахстан - Северная Македония

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Аналитики предсказали точный счет в матче Казахстан - Северная Македония ©КФФ

Российский аналитический портал Soccer365 подготовил анонс к матчу отборочного цикла чемпионата мира-2026 между сборными Казахстана и Северной Македонии. В этой игре предсказывается сухая победа гостей, сообщают Vesti.kz.

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Российский аналитический портал Soccer365 подготовил анонс к матчу отборочного цикла чемпионата мира-2026 между сборными Казахстана и Северной Македонии. В этой игре предсказывается сухая победа гостей, сообщают Vesti.kz.

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"Сборная Казахстана не так давно шумела в Лиге наций и отборе на Евро, но последние серьезные успехи ястребов датируются 2023 годом. С тех пор Казахстан проиграл 12 раз в 15 встречах, а несколько дней назад пропустил четыре гола от сопоставимой по силе сборной Беларуси. В текущем ростере команды Али Алиева не хватает ряда ключевых игроков, так что результат в какой-то мере закономерен.

Северная Македония находится в отличной форме и не только побеждает команды уровня Армении и Лихтенштейна, но и играет вничью с Уэльсом и Бельгией. В последнее время македонцы стабильно и много забивают в гостях, так что поездка в Астану не должна испугать повидавшую виды и очень сыгранную команду Благоя Милевского. Ждем уверенную, пусть и не разгромную победу более стабильных гостей. Прогноз: 0-2", - пишет автор.


Отметим, что матч сборной Казахстана и командой Северной Македонии пройдет в понедельник, 9 июня, на стадионе "Астана Арена".

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Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, мужчины
9 июня 19:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Северная Македония
Северная Македония
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Северная Македония
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