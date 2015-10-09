В Узбекистане резко ответили Алиеву после его слов о сборной

Сборная Узбекистана впервые в своей истории завоевала путевку на чемпионат мира по футболу. Команда обеспечила себе выход в финальную часть ЧМ-2026 после нулевой ничьей в гостевом матче с ОАЭ, передают Vesti.kz.

Этот результат позволил команде набрать 18 очков и закрепиться на втором месте в группе A, что обеспечило выход на мундиаль.

Однако в Узбекистане неоднозначно восприняли комментарии главного тренера сборной Казахстана Али Алиева, который поздравил соперника, но при этом провел параллели с выступлением казахстанцев в Европе.

"Мы поздравляем сборную Узбекистана с выходом на чемпионат мира. Это действительно большая радость для страны и народа. Но Европа - это совсем другой уровень. Мы можем привозить к себе большие команды - Францию, Бельгию. Например, Мбаппе или Лукаку, который скоро приедет. Поэтому, я считаю, что для страны выступать в УЕФА - это дорогого стоит", - сказал Алиев.

Яхъехожа Улугхожаев, журналист из Узбекистана, прокомментировал высказывание тренера в своих соцсетях:

"Пока казахстанские братья поздравляют нас во всех пабликах, соседи снова выдали странное мнение - на этот раз от их наставника. На мой взгляд, было бы уместнее просто поздравить. Особенно если учесть, что свою "золотую мысль" он озвучил после поражения от Беларуси со счетом 1:4 - команды, которая несколько лет не проводила официальных матчей", - отметил журналист.

Напомним, сборная Казахстана выступает в зоне УЕФА, тогда как Узбекистан участвует в азиатском отборе.

Стоит также отметить, что сборная Беларуси, в отличие от России, не была отстранена ни ФИФА, ни УЕФА.