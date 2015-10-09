В матче Беларуси и Казахстана было забито пять голов

Сборная Беларуси по футболу одержала крупную победу над командой Казахстана в товарищеском матче, который прошел на стадионе "Борисов-Арена", сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. За белорусскую сборную отличились Валерий Громыко (26-я минута), Валерий Бочеров (31-я), Трофим Мельниченко (50-я) и Евгений Шикавка (80-я). У гостей единственный мяч забил Галымжан Кенжебек (74-я).

Матч стал частью подготовки сборной Казахстана к отборочному турниру чемпионата мира 2026 года. Уже 9 июня казахстанцы сыграют дома против Северной Македонии.