Испания и Франция устроили перестрелку с 9 голами за финал Лиги наций

Завершился второй полуфинальный матч Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались сборные Испании и Франции, передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Штутгарт Арена" в Штутгарте (Германия) и закончилась со счетом 5:4 в пользу "Фурия Роха".

В составе победителей дубль оформил Ламин Ямаль (54-я с пенальти и 67-я минуты), еще по голу забили Нико Уильямс (22-я), Микель Мерино (25-я) и Педри (55-я). У французов отличились Килиан Мбаппе (59-я с пенальти), Райан Шерки (79-я) и Рандаль Коло-Муани (90+3), а еще один мяч в свои ворота отправил защитник сборной Испании Даниэль Вивиан (84-я).

Таким образом, команды установили рекорд по количеству забитых голов в одном матче Лиги наций за всю историю. Ни разу с момента основания турнира за игру не было забито девять мячей.

Отметим, что испанцы забили французам больше двух мячей в официальном матче впервые за всю историю противостояния.

Сборная Франции же пропустила пять голов впервые с 12 марта 1969 года, когда уступила команде Англии в товарищеской встрече со счетом 0:5.

В финале сборная Испании, являющаяся действующим победителем турнира, сыграет с командой Португалии. Встреча пройдет в Мюнхене 8 июня. Сборная Франции в тот же день в Штутгарте разыграет бронзовые медали с командой Германии.