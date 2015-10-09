Мбаппе сотворил историю и побил рекорд легенды

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе отметился историческим достижением в полуфинальном матче Лиги наций с командой Испании, передают Vesti.kz.

Мбаппе побил рекорд Анри

26-летний Мбаппе набрал два очка в полуфинале Лиги наций Испания – Франция (4:5). Француз реализовал пенальти и выступил в роли ассистента в моменте с голом Райана Шерки.

Теперь на счету Мбаппе 80 результативных действий в 89 матчах в составе сборной Франции – 49 голов и 31 ассист. Тем самым он побил рекорд легендарного Тьерри Анри, на счету которого 78 (​​51+27) очков.

В списке лучших бомбардиров в истории сборной Килиана опережают лишь Анри (51) и Оливье Жиру (57).

Еще один рекорд Мбаппе

Кроме того, форвард "Реала" установил рекорд национальной команды по количеству голевых передач. Мбаппе сделал 31-й ассист в составе Франции за 89 игр и вышел на первое место по этому показателю. Он опередил нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна (30), уже завершившего карьеру в сборной.

Мбаппе 26 лет. В составе сборной Франции он стал чемпионом и вице-чемпионом мира, а также выиграл Лигу наций.

В финале сборная Испании, являющаяся действующим победителем турнира, сыграет с командой Португалии. Встреча пройдет в Мюнхене 8 июня. Сборная Франции в тот же день в Штутгарте разыграет бронзовые медали с командой Германии.