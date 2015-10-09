Не Ямаль и не Мбаппе. В Ла Лиге выбрали лучшего игрока сезона

Испанская Ла Лига подвела итоги сезона, и звание лучшего футболиста заслуженно досталось вингеру "Барселоны" Рафинье, сообщают Vesti.kz.
28-летний бразилец провел выдающуюся кампанию, став ключевой фигурой в завоевании чемпионского титула для каталонцев.
В завершившемся сезоне Рафинья провел 36 матчей, отметившись 18 голами и 11 результативными передачами. Его вклад помог "Барселоне" опередить мадридский "Реал" на четыре очка и вернуть себе титул чемпиона Испании.
Яркая игра и статистика делают Рафинью одним из главных претендентов на "Золотой мяч" 2025 года, церемония вручения которого состоится в Париже уже этой осенью.
R A P H I N H A. 💙🏆❤— LALIGA (@LaLiga) June 6, 2025
🥇 ¡El delantero del @FCBarcelona_es, JUGADOR DEL AÑO de #LALIGAEASPORTS! #LALIGAPLAYEROFTHESEASON #PREMIOSANUALESLALIGA
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