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Испания
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Не Ямаль и не Мбаппе. В Ла Лиге выбрали лучшего игрока сезона

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Не Ямаль и не Мбаппе. В Ла Лиге выбрали лучшего игрока сезона ©x.com/FCBarcelona

Испанская Ла Лига подвела итоги сезона, и звание лучшего футболиста заслуженно досталось вингеру "Барселоны" Рафинье, сообщают Vesti.kz.

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Испанская Ла Лига подвела итоги сезона, и звание лучшего футболиста заслуженно досталось вингеру "Барселоны" Рафинье, сообщают Vesti.kz.

28-летний бразилец провел выдающуюся кампанию, став ключевой фигурой в завоевании чемпионского титула для каталонцев.

В завершившемся сезоне Рафинья провел 36 матчей, отметившись 18 голами и 11 результативными передачами. Его вклад помог "Барселоне" опередить мадридский "Реал" на четыре очка и вернуть себе титул чемпиона Испании.

Яркая игра и статистика делают Рафинью одним из главных претендентов на "Золотой мяч" 2025 года, церемония вручения которого состоится в Париже уже этой осенью.

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