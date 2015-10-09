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Испания
Вчера 21:27
 

Бомба от "Реала": бывший лидер "Ливерпуля" на прицеле клуба

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Бомба от "Реала": бывший лидер "Ливерпуля" на прицеле клуба ©depositphotos.com

Мадридский "Реал" нацелен на усиление линии атаки и, по информации The Sun, рассматривает вариант с подписанием 33-летнего Роберто Фирмино, ныне выступающего за саудовский "Аль-Ахли", сообщают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" нацелен на усиление линии атаки и, по информации The Sun, рассматривает вариант с подписанием 33-летнего Роберто Фирмино, ныне выступающего за саудовский "Аль-Ахли", сообщают Vesti.kz.

После ухода Хоселу в Саудовскую Аравию мадридцы ищут надежного и опытного партнера для Килиана Мбаппе. Бразилец, блиставший под руководством Юргена Клоппа в "Ливерпуле", отлично вписывается в этот профиль. В "Аль-Ахли" он провел 65 матчей, отметившись 21 голом и победой в Элитной Лиге чемпионов АФК.

Потенциальный трансфер даст время на адаптацию 19-летнему таланту академии "Реала" Гонсало Гарсии, забившему 25 мячей за сезон. А для Фирмино это может стать воссоединением с бывшим одноклубником Трентом Александером-Арнольдом, недавно перебравшимся в столицу Испании.

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо, знающий Фирмино по "Ливерпулю", рассчитывает на его опыт и лидерские качества. Контракт бразильца с "Аль-Ахли" действует до лета 2026 года, но мадридский клуб готов начать переговоры.


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