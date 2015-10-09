Известный тренер резко высказался о казахстанском футболе и привел в пример Узбекистан

Именитый и титулованный казахстанский тренер Дмитрий Огай дал оценку нынешнему состоянию казахстанского футбола и объяснил, как сборной Узбекистана удалось выйти на ЧМ-2026, передают Vesti.kz со ссылкой на Sports24.kz.

Сборная Узбекистана обеспечила себе выход в финальную часть ЧМ-2026 после нулевой ничьей в гостевом матче с ОАЭ. Этого результата было достаточно, чтобы закрепиться на втором месте группы А с 18 очками.

"Узбекистан – пример для нас. Конечно, выход на чемпионат мира – это глобальная цель, но важно напомнить, что и на уровне юношеских, молодежных сборных Узбекистан показывал высокие результаты. Очень важно, что в Узбекистане делается большая работа по укреплению инфраструктурной базы.

Я разговаривал с Улугбеком Бакаевым, который играл у меня в клубах. Он сказал мне удивительную вещь – "А вы знаете, что Центральный стадион "Пахтакор", один из главных стадионов Узбекистана, не прошел сертификацию?". Специалистов заставили перестелить поле, провести какие-то работы. А теперь вы представьте, что происходит у нас, в Казахстане", - заявил Дмитрий Алексеевич.

Также опытный специалист уделил внимание детско-юношескому футболу в стране и раскритиковал инфраструктуру.

"Я не вижу, каким образом мы можем попасть на чемпионат мира. Думаю, нужно в первую очередь, заняться инфраструктурой, строить поля, академии – это важнее всего. Важно следить за развитием детско-юношеского футбола. Через какое-то время мы получим поколение, которое сможет это сделать. Узбекам, нашим же соседям, это удалось. А мы что, хуже? Нет. Но важно правильно выстроить работу. В силу работы я вижу, на каких полях тренируются наши дети. Это кошмар. На порванных синтетических полях – просто позор. И как вы хотите, чтобы мы вышли на чемпионат мира?".

Узбекистан стал третьей бывшей республикой СССР, которой удалось выйти на чемпионат мира. До этого на мировом первенстве играли лишь Россия (четырежды, включая домашний турнир в 2018 году) и Украина (в 2006 году).