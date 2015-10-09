Чемпион Европы намерен покинуть "Ливерпуль"

Полузащитник "Ливерпуля" Федерико Кьеза настроен на возвращение в Италию в летнее трансферное окно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 27-летнему итальянцу нравится в "Ливерпуле", но его не устраивает количество игрового времени. Серия А — приоритет футболиста при выборе своего будущего.

Кьеза в августе 2024 года перешел в "Ливерпуль" из "Ювентуса". В прошедшем сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 14 миллионов евро.