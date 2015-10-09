Стал известный главный кандидат на пост тренера "Тоттенхэма"

51-летний Томас Франк рассматривается в качестве основного кандидата на должность главного тренера "Тоттенхэма" после ухода Эндже Постекоглу.
В настоящее время датский специалист возглавляет "Брентфорд", завершивший минувший сезон Английской Премьер-лиги на 10-й позиции. Согласно информации The Guardian, в контракте Франка прописана сумма отступных в размере 10 миллионов фунтов.
Кроме него, руководство "шпор" также проявляет интерес к Марку Силве из "Фулхэма" и Андони Ираоле, возглавляющему "Борнмут".
Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа • Казахстан, Астана • Групповой этап, мужчины
9 июня 19:00 • не начат
Казахстан
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Северная Македония
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