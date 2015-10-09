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Англия
Вчера 22:06
 

Клуб АПЛ уволил тренера после завоевания титула

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Клуб АПЛ уволил тренера после завоевания титула ©x.com/SpursOfficial

Лондонский "Тоттенхэм" официально попрощался с главным тренером Ангелосом Постекоглу. Решение о его увольнении было принято после тщательного анализа результатов команды за последние два сезона, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу английского клуба.

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Лондонский "Тоттенхэм" официально попрощался с главным тренером Ангелосом Постекоглу. Решение о его увольнении было принято после тщательного анализа результатов команды за последние два сезона, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу английского клуба.

Отметим, что под его руководством "шпоры" выиграли Лигу Европы, одолев в финале английский МЮ.

"После анализа результатов и тщательного обдумывания клуб может объявить, что Ангелос Постекоглу освобожден от своих обязанностей.

Мы чрезвычайно благодарны Ангелосу за его преданность и вклад в развитие клуба за два года его работы. Мы навсегда запомним его как третьего тренера в нашей истории, завоевавшего европейский трофей, наряду с легендарными Биллом Николсоном и Китом Беркиншоу.

Тем не менее правление единогласно пришло к выводу, что в интересах клуба внести изменения. После успешного начала сезона-2023/24 в Премьер-лиге мы набрали 78 очков в последних 66 матчах турнира. Это привело к тому, что в прошлом сезоне мы заняли худшее место в АПЛ. Иногда возникали смягчающие обстоятельства - травмы, а затем решение сделать приоритетом нашу европейскую кампанию. Хотя победа в Лиге Европы в этом сезоне стала одним из величайших моментов в истории клуба, мы не можем основывать наше решение на эмоциях, связанных с этим триумфом.

Крайне важно, чтобы мы могли конкурировать на нескольких направлениях. Мы считаем, что смена подхода даст нам больше шансов в предстоящем сезоне и в дальнейшем. Это было одно из самых трудных решений, которое нам пришлось принять, и мы не отнеслись к нему легкомысленно, не торопились с выводами. Было принято, как нам кажется, правильное решение, которое даст больше шансов на успех в будущем, а не легкое решение.

У нас талантливая, молодая команда, и Ангелос предоставил отличную платформу для развития. Мы хотели бы выразить ему нашу благодарность. Желаем ему всего наилучшего в будущем - он всегда будет желанным гостем в нашем доме.

О назначении нового главного тренера будет объявлено в установленном порядке", - сказано в заявлении лондонского клуба.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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