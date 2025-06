Клуб АПЛ уволил тренера после завоевания титула

Лондонский "Тоттенхэм" официально попрощался с главным тренером Ангелосом Постекоглу. Решение о его увольнении было принято после тщательного анализа результатов команды за последние два сезона, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу английского клуба.

Отметим, что под его руководством "шпоры" выиграли Лигу Европы, одолев в финале английский МЮ.

Мы чрезвычайно благодарны Ангелосу за его преданность и вклад в развитие клуба за два года его работы. Мы навсегда запомним его как третьего тренера в нашей истории, завоевавшего европейский трофей, наряду с легендарными Биллом Николсоном и Китом Беркиншоу.

Тем не менее правление единогласно пришло к выводу, что в интересах клуба внести изменения. После успешного начала сезона-2023/24 в Премьер-лиге мы набрали 78 очков в последних 66 матчах турнира. Это привело к тому, что в прошлом сезоне мы заняли худшее место в АПЛ. Иногда возникали смягчающие обстоятельства - травмы, а затем решение сделать приоритетом нашу европейскую кампанию. Хотя победа в Лиге Европы в этом сезоне стала одним из величайших моментов в истории клуба, мы не можем основывать наше решение на эмоциях, связанных с этим триумфом.

Крайне важно, чтобы мы могли конкурировать на нескольких направлениях. Мы считаем, что смена подхода даст нам больше шансов в предстоящем сезоне и в дальнейшем. Это было одно из самых трудных решений, которое нам пришлось принять, и мы не отнеслись к нему легкомысленно, не торопились с выводами. Было принято, как нам кажется, правильное решение, которое даст больше шансов на успех в будущем, а не легкое решение.

У нас талантливая, молодая команда, и Ангелос предоставил отличную платформу для развития. Мы хотели бы выразить ему нашу благодарность. Желаем ему всего наилучшего в будущем - он всегда будет желанным гостем в нашем доме.

