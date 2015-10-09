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Бекхэм получит рыцарский титул и статуса сэра

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Бекхэм получит рыцарский титул и статуса сэра ©instagram.com/davidbeckham

Легендарный футболист и бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм получит рыцарский титул за выдающиеся заслуги в спорте и благотворительности.

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Легендарный футболист и бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм получит рыцарский титул за выдающиеся заслуги в спорте и благотворительности.

Как сообщают британские СМИ, имя Бекхэма включено в список награждённых ко дню рождения короля Карла III. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

В ходе своей карьеры Бекхэм выступал за "Манчестер Юнайтед", с которым выиграл требл в 1999 году, а также за "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен". Помимо успехов на поле, он активно занимается благотворительностью и является послом ЮНИСЕФ.

После официальной церемонии он станет "сэром Дэвидом Бекхэмом".

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