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Сегодня 11:02
 

Сборная Испании установила новый рекорд Лиги наций

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Сборная Испании установила новый рекорд Лиги наций ©UEFA

Сборная Испании по футболу установила исторический рекорд в Лиге наций УЕФА, став первой командой, которая трижды выходит в финал престижного турнира, передают Vesti.kz.

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Сборная Испании по футболу установила исторический рекорд в Лиге наций УЕФА, став первой командой, которая трижды выходит в финал престижного турнира, передают Vesti.kz.

Накануне испанцы одержали победу над сборной Франции (5:4) в полуфинале Лиги наций. Отметим, что 9 голов в одном матче – это новый рекорд турнира. Ранее в играх Лиги наций никогда столько голов не забивали.

Для сборной Испании этот финал станет уже третьим в истории турнира. В первой попытке в сезоне-2020/2021 году испанцы уступили в финале Франции (1:2), но в следующем розыгрыше Лиги наций (2022/2023) они смогли выиграть трофей, одержав победу в серии пенальти над Хорватией (0:0, пен. 5:4).

Финал Лиги наций сезона-2024/2025 состоится в воскресенье, 8 июня. Сборная Испании сыграет с командой Португалии.

Бронзовый призер определится в тот же день в матче за третье место между Германией и Францией.

Лига наций 2024/25   •   Германия, Штутгарт   •   1/2 финала, мужчины
Сегодня 00:00   •   закончен
Испания
Испания
5:4
Франция
Франция
Кто победит в основное время?
Испания

58%

Ничья

7%

Франция

35%

Проголосовало 2088 человек

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