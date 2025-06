Сборная Испании установила новый рекорд Лиги наций

Сборная Испании по футболу установила исторический рекорд в Лиге наций УЕФА, став первой командой, которая трижды выходит в финал престижного турнира, передают Vesti.kz.

Накануне испанцы одержали победу над сборной Франции (5:4) в полуфинале Лиги наций. Отметим, что 9 голов в одном матче – это новый рекорд турнира. Ранее в играх Лиги наций никогда столько голов не забивали.

Для сборной Испании этот финал станет уже третьим в истории турнира. В первой попытке в сезоне-2020/2021 году испанцы уступили в финале Франции (1:2), но в следующем розыгрыше Лиги наций (2022/2023) они смогли выиграть трофей, одержав победу в серии пенальти над Хорватией (0:0, пен. 5:4).

