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"Барселона" приняла решение по голкиперу

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"Барселона" приняла решение по голкиперу ©ФК "Барселона"

Вратарь "Барселоны" Войцех Щенсны согласовал условия нового контракта с каталонским клубом. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо, передают Vesti.kz.

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Вратарь "Барселоны" Войцех Щенсны согласовал условия нового контракта с каталонским клубом. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо, передают Vesti.kz.

По информации источника, 35-летний польский голкипер договорился с "сине-гранатовыми" о продлении соглашения до лета 2027 года. Сторонам остались лишь уладить формальности.

При этм в "Барселоне" дали понять, что продолжают рассчитывают Щенсны, несмотря на планы по подписанию нового голкипера - Жоана Гарсии из "Эспаньола".

Напомним, Щенсны присоединился к "Барселоне" в начале октября прошлого года, подписав контракт до лета 2025-го. Примечательно, что ради перехода в каталонский клуб вратарь возобновил карьеру, о завершении которой объявил всего за месяц до этого.

"Барселоне" подписала поляка после того, как осталась без основного вратаря Марка-Андре тер Штегена, выбывшего из-за травмы. Щенсны хорошо справился с поставленной перед ним задачей, вызвав желание у руководства продолжить сотрудничество.

Голкипер провел 15 матчей в Ла Лиге (8 – на ноль), пропуская в среднем 0,8 мячей за игру.

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