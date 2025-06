В ФИФА отреагировали на исторический выход Узбекистана на ЧМ-2026 по футболу

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино обратился к сборной Узбекистана после исторического выхода на чемпионат мира-2026, передают Vesti.kz.

В своем поздравительном послании Инфантино отметил многолетний опыт Узбекистана в международном футболе, его достижения и подчеркнул, что их дебют на мундиале является важным событием для всего футбольного мира.

View this post on Instagram

Сборная Узбекистана обеспечила себе путевку на ЧМ-2026 после ничьей в матче с командой ОАЭ (0:0) в отборочном турнире зоны АФК.

Чемпионат мира-2026 пройдет летом следующего года в трех странах: США, Канада, Мексика.

🇺🇿 Uzbekistan have qualified for their first #FIFAWorldCup! @aramco | #WeAre26 pic.twitter.com/AqxX4mZLgC