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В ФИФА отреагировали на исторический выход Узбекистана на ЧМ-2026 по футболу

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В ФИФА отреагировали на исторический выход Узбекистана на ЧМ-2026 по футболу ©instagram.com/uzbekistanfa/

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино обратился к сборной Узбекистана после исторического выхода на чемпионат мира-2026, передают Vesti.kz.

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино обратился к сборной Узбекистана после исторического выхода на чемпионат мира-2026, передают Vesti.kz.

В своем поздравительном послании Инфантино отметил многолетний опыт Узбекистана в международном футболе, его достижения и подчеркнул, что их дебют на мундиале является важным событием для всего футбольного мира.

"Добро пожаловать на чемпионат мира по футболу, Узбекистан! Я рад поздравить вас с исторической квалификацией на чемпионат мира-2026 в Канаде, Мексике и США. Вы проявили себя превосходно с момента вступления в ФИФА в 1994 году, попав на Олимпийские игры и несколько молодежных чемпионатов мира по футболу, и теперь, после блестящей отборочной кампании, вы заслуженно забронировали себе место в финале в Северной Америке следующим летом. Болельщики по всему миру будут с нетерпением ждать выступления "Белых волков" перед мировой аудиторией. Отличная работа и наслаждайтесь вашим первым чемпионатом мира по футболу - добро пожаловать на мировую арену!", – сказал Инфантино в видеообращении.


Сборная Узбекистана обеспечила себе путевку на ЧМ-2026 после ничьей в матче с командой ОАЭ (0:0) в отборочном турнире зоны АФК.

Чемпионат мира-2026 пройдет летом следующего года в трех странах: США, Канада, Мексика. 

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Чехия   •   Групповой этап, мужчины
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