Узбекистан с Хусановым сотворил историю и вышел на ЧМ по футболу

5 июня сборная Узбекистана впервые в своей истории завоевала путевку на чемпионат мира по футболу, передают Vesti.kz.

Команда обеспечила себе выход в финальную часть ЧМ-2026 после нулевой ничьей в гостевом матче с ОАЭ. Этого результата было достаточно, чтобы закрепиться на втором месте группы А с 18 очками.

Согласно формату азиатской квалификации, прямые путевки на мундиаль получают две лучшие команды из каждой из трех групп. Команды, занявшие третьи и четвертые места, продолжат борьбу за выход в следующем, четвертом раунде.

Ранее из этой группы участие в чемпионате мира также гарантировал себе Иран.

Узбекистан стал третьей бывшей республикой СССР, которой удалось выйти на чемпионат мира. До этого на мировом первенстве играли лишь Россия (четырежды, включая домашний турнир в 2018 году) и Украина (в 2006 году).

Добавим, что в составе сборной Узбекистана в матче с ОАЭ принял участие защитник "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов.