Как фанаты из разных стран отреагировали на выход Узбекистана на ЧМ по футболу

Сборная Узбекистана впервые квалифицировалась на чемпионат мира по футболу. Команда обеспечила себе путевку на ЧМ-2026 после нулевой ничьей в выездном матче против ОАЭ, передают Vesti.kz.

Узбекистан с Хусановым сотворил историю и вышел на ЧМ по футболу

После игры в социальных сетях появилось множество поздравлений от болельщиков из разных стран, в том числе из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, а также из Египта, Туниса и других государств. Многие пользователи отметили важность этого достижения не только для Узбекистана, но и для всего региона.

Некоторые из сообщений:

"Поздравляем узбекских братьев! Удачи им"

"Наш вратарь - герой"

"Узбекистан на чемпионате мира! Молодцы, братья"

"От имени всех таджиков поздравляю сборную Узбекистана с выходом на чемпионат мира"

"Прошло 34 года, и наконец мы на чемпионате мира"

"Поздравляем вас из Туниса"

"Это также благодаря Сречко Катанецу. Поздравляю"

"Поздравления узбекским братьям с выходом на чемпионат мира 2026 года"

"С любовью из Египта"

"Поздравляем из Казахстана"

После этой игры Узбекистан закрепился на втором месте в группе А, набрав 18 очков. Этот результат позволил команде завоевать путевку на чемпионат мира.

Узбекистан стал третьей страной из бывших советских республик, которой удалось выйти в финальную часть ЧМ. Ранее на турнире выступали только сборные России (четыре раза, включая домашний ЧМ-2018) и Украины (в 2006 году).