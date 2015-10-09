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Как фанаты из разных стран отреагировали на выход Узбекистана на ЧМ по футболу

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Как фанаты из разных стран отреагировали на выход Узбекистана на ЧМ по футболу ©instagram.com/uzbekistanfa

Сборная Узбекистана впервые квалифицировалась на чемпионат мира по футболу. Команда обеспечила себе путевку на ЧМ-2026 после нулевой ничьей в выездном матче против ОАЭ, передают Vesti.kz.

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Сборная Узбекистана впервые квалифицировалась на чемпионат мира по футболу. Команда обеспечила себе путевку на ЧМ-2026 после нулевой ничьей в выездном матче против ОАЭ, передают Vesti.kz.

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После игры в социальных сетях появилось множество поздравлений от болельщиков из разных стран, в том числе из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, а также из Египта, Туниса и других государств. Многие пользователи отметили важность этого достижения не только для Узбекистана, но и для всего региона.

Некоторые из сообщений:

  • "Поздравляем узбекских братьев! Удачи им"
  • "Наш вратарь - герой"
  • "Узбекистан на чемпионате мира! Молодцы, братья"
  • "От имени всех таджиков поздравляю сборную Узбекистана с выходом на чемпионат мира"
  • "Прошло 34 года, и наконец мы на чемпионате мира"
  • "Поздравляем вас из Туниса"
  • "Это также благодаря Сречко Катанецу. Поздравляю"
  • "Поздравления узбекским братьям с выходом на чемпионат мира 2026 года"
  • "С любовью из Египта"
  • "Поздравляем из Казахстана"

    • После этой игры Узбекистан закрепился на втором месте в группе А, набрав 18 очков. Этот результат позволил команде завоевать путевку на чемпионат мира.

    Узбекистан стал третьей страной из бывших советских республик, которой удалось выйти в финальную часть ЧМ. Ранее на турнире выступали только сборные России (четыре раза, включая домашний ЧМ-2018) и Украины (в 2006 году).

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