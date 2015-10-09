Как фанаты из разных стран отреагировали на выход Узбекистана на ЧМ по футболу

Сборная Узбекистана впервые квалифицировалась на чемпионат мира по футболу. Команда обеспечила себе путевку на ЧМ-2026 после нулевой ничьей в выездном матче против ОАЭ, передают Vesti.kz.
Узбекистан с Хусановым сотворил историю и вышел на ЧМ по футболу
После игры в социальных сетях появилось множество поздравлений от болельщиков из разных стран, в том числе из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, а также из Египта, Туниса и других государств. Многие пользователи отметили важность этого достижения не только для Узбекистана, но и для всего региона.
Некоторые из сообщений:
"Поздравляем узбекских братьев! Удачи им" "Наш вратарь - герой" "Узбекистан на чемпионате мира! Молодцы, братья" "От имени всех таджиков поздравляю сборную Узбекистана с выходом на чемпионат мира" "Прошло 34 года, и наконец мы на чемпионате мира" "Поздравляем вас из Туниса" "Это также благодаря Сречко Катанецу. Поздравляю" "Поздравления узбекским братьям с выходом на чемпионат мира 2026 года" "С любовью из Египта" "Поздравляем из Казахстана"
После этой игры Узбекистан закрепился на втором месте в группе А, набрав 18 очков. Этот результат позволил команде завоевать путевку на чемпионат мира.
Узбекистан стал третьей страной из бывших советских республик, которой удалось выйти в финальную часть ЧМ. Ранее на турнире выступали только сборные России (четыре раза, включая домашний ЧМ-2018) и Украины (в 2006 году).
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