Алиев остался недоволен игрой сборной Казахстана и объяснил разгром от Беларуси

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев подвел итоги товарищеского матча с командой Беларуси, передают Vesti.kz.

Встреча состоялась накануне в Минске и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Алиев остался недоволен игрой своих подопечных.

- Спарринг с белорусами рассматривали в качестве подготовки к игре против македонцев. Именно поэтому сыграли двумя составами. Да, немаловажен был и результат, но, к сожалению, допустили ляпы, когда ничего не предвещало. Это касается момента с первым голом и с третьим. Такое выбивает из колеи. Тем не менее благодарен ребятам, которые вернулись в игру. Мы сделаем определенные выводы.

- Что скажете о погодных условиях: насколько они повлияли на игру?

- Конечно, это влияет. Начало перенесли, поле было очень вязкое. Но это не главное. Я не могу понять потерю концентрации. То, как мы пропустили первый гол. До этого соперник нанес буквально один удар по нашим воротам. Со стандарта - ладно, но когда такое на поле - безусловно, влияет.

- Как это поражение повлияет на подготовку к следующей игре?

- Думаю, реакция последует адекватная на то, что я сказал ребятам в раздевалке. Наверное, пусть и не с таким счетом, но (поражение) должно было случиться. Не знаю, как сказать. Внутри это организовывает, дисциплинирует. Все-таки это футбольная пощечина, которая непростительна - начиная от вратаря и заканчивая каждым игроком, который выходит на поле, - цитирует Алиева Betnews.kz.

Следующий матч сборной Казахстана состоится 9 июня в Астане - подопечные Али Алиева примут Северную Македонию в рамках квалификации к чемпионату мира-2026.