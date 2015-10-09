Дешам объяснил поражение сборной Франции от Испании в матче с 9 голами

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам назвал причины поражения от команды Испании (4:5) в полуфинале Лиги наций, передают Vesti.kz.

По его словам, ключевым фактором стала реализация, а также игра вратаря соперников.

"Это была совсем другая игра, чем на Евро. Мы можем гордиться тем, что контролировали мяч. Но все упирается в реализацию. Мы пропустили, но их вратарь сделал отличные сейвы. Они сейчас на подъеме. Но, повторю, у нас не было всех ключевых игроков. Да, мы уступали по счету с большим разрывом, но показали очень достойный футбол. Против такой команды, как Испания, нужно быть на высоте во всех линиях - это факт", - приводит слова Дешама Lequipe.

Напомним, в полуфинале Евро-2024 сборная Испании обыграла Францию со счетом 2:1.

Также Дешам признал, что уровень футболистов соперника вынуждал их совершать ошибки. При этом тренер не стал винить только защитников в итоговом результате.

"Испытываю смешанные чувства. Было непросто уступать со счетом 0:2 к концу первого тайма, ведь у нас были моменты. Но если команда пропустила пять голов, значит, нам стоит лучше работать в обороне, однако это безумие. Как только у соперника появлялась возможность, то он действовал эффективно.

Уровень футболистов соперника вынуждал нас совершать ошибки, однако если мы пропускаем, значит, сыграли не лучшим образом в каждой ситуации. Не собираюсь винить исключительно защитников, ведь им часто приходилось играть один в один. Клеман Лангле вышел на поле, но он не был готов полностью. Во вторник ему пришлось отправиться в Мадрид, и он поздно вернулся. Я стараюсь сохранять концентрацию, не стоит отбрасывать все произошедшее на поле. Когда пропускаешь пять мячей, значит, не все было сделано как следует", - приводит слова Дешама TF1.

В финале Лиги наций сборная Испании, являющаяся действующим победителем турнира, сыграет с командой Португалии. Встреча пройдет в Мюнхене 8 июня. Сборная Франции в тот же день в Штутгарте разыграет бронзовые медали с командой Германии.