"Барселона" нашла новую трансферную цель для усиления атаки. Ему 36 лет

"Барселона" в это летнее трансферное окно может усилить состав опытным хорватским вингером Иваном Перишичем. В конце июня игрок ПСВ станет свободным агентом, сообщают Vesti.kz.

По данным немецкого таблоида Bild, 36-летний футболист привлекает руководство каталонцев за счет своего опыта, навыков на поле и готовности быть в роли запасного. Тем более Перишича можно будет подписать бесплатно.

Другой немаловажный фактор заключается в том, что главный тренер "Барселона" Ханс-Дитер Флик уже работал с Перишичем в "Баварии". Они вместе выигрывали Лигу чемпионов.

В 35 матчах сезона 2024/25 в составе ПСВ хорват забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

6 июня Перишич сыграл в матче за сборную Хорватии против Гибралтара (7:0), оформив статистику 1+3.

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