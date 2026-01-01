Иван Перишич
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Чемпионат мира 2014
|Хорватия
|
3
|
2+1
|
|
|
|258
|3 (4)
|Чемпионат Европы по футболу 2016
|Хорватия
|
4
|
2+1
|
|
1
|
|361
|1 (4)
|Чемпионат мира 2018
|Хорватия
|
7
|
3+1
|
|
|
|602
|1 (4)
|Чемпионат Европы по футболу 2020
|Хорватия
|
3
|
2+1
|
|
|
|261
|2 (4)
|Чемпионат мира 2022
|Хорватия
|
7
|
1+3
|
|
|
|641
|2 (4)
|Чемпионат Европы по футболу 2024
|Хорватия
|
3
|
|
|
|
|140
|3 (4)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим