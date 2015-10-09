ПСЖ и "Барса" нацелились на молодую звезду "Реала"

Нассер Аль-Хелаифи, глава парижского клуба "Пари Сен-Жермен", активно ведет переговоры о трансфере одного из лидеров мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

По данным Don Balon, президент ПСЖ предложил руководству "Реала" привлекательное финансовое предложение, чтобы убедить клуб и футболиста рассмотреть возможность переезда в Париж.

Кроме того, Аль-Хелаифи готов выплатить крупный бонус тренеру Луису Энрике, чтобы создать более сильный и конкурентоспособный состав, чем в нынешнем сезоне. В числе приоритетных целей ПСЖ - Арда Гюлер. Однако руководство "Реала" и Флорентино Перес намерены удержать своего футболиста, предпринимая всевозможные меры для его защиты.

Серьезный интерес ПСЖ

Сообщается, что "Пари Сен-Жермен" проявляет серьезный интерес к игроку и уже начал работу по его приобретению.

Отмечается, что Луис Энрике уже провел переговоры с Гюлером, пообещав ему более заметную роль и больше игрового времени, чем он получает в "Реале". В этом сезоне Арда провел 27 матчей, набрал 967 минут на поле, забил три гола и отдал пять результативных передач. Несмотря на не слишком впечатляющую статистику, у футболиста большой потенциал и высокий уровень техники.

"Барселона" также интересовалась Гюлером

Ранее каталонский клуб через спортивного директора Деку изучал возможность подписания турецкого полузащитника, учитывая его недовольство ограниченным временем на поле при предыдущем тренере Карло Анчелотти. Это не первый раз, когда "Барселона" проявляет интерес к игроку - два года назад клуб пытался приобрести его из "Фенербахче". Руководство "сине-гранатовых" уверено, что Гюлер мог бы стать значимой фигурой в команде под руководством Ханси Флика.