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Неожиданным счетом завершился матч сборной Англии в отборе на ЧМ-2026

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Неожиданным счетом завершился матч сборной Англии в отборе на ЧМ-2026 ©FB/England football team

В матче третьего тура квалификации чемпионата мира-2026 сборная Англии продлила свою успешную серию и набрала очередные три очка. В гостях команда встречалась со сборной Андорры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В матче третьего тура квалификации чемпионата мира-2026 сборная Англии продлила свою успешную серию и набрала очередные три очка. В гостях команда встречалась со сборной Андорры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Гости были неоспоримыми фаворитами противостояния, однако встреча неожиданно закончилась единственным голом - на 50-й минуте отличился Харри Кейн.

Теперь у англичан девять очков из девяти возможных в группе К, они все еще не пропустили ни одного мяча в квалификации, забив шесть. Что касается Андорры, то у них три поражения из трех и разница голов 0:5.

10 июня Англия проведет товарищеский матч с Сенегалом, а Андорра сыграет в гостях с Сербией в рамках отборочного цикла.

Добавим, что недавно с таким же счетом завершилось противостояние между молодежными сборными Казахстана и Андорры.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Сербия   •   Групповой этап, мужчины
10 июня 23:45   •   не начат
Сербия
Сербия
- : -
Андорра
Андорра
Кто победит в основное время?
Сербия
Ничья
Андорра
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