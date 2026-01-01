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Гарри Кейн

Англия  Англия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
32 года
Дата рождения
28 июля 1993
Команды
Англия
Вид спорта
Футбол
Рост, см
183
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
65
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Чемпионат Европы по футболу 2016

Команда
Англия

Игры
4

Мин
241

Чемпионат мира 2018

Команда
Англия

Игры
6

Гол + Пас
6+0

Пенальти
+3/-0

Мин
513

Чемпионат Европы по футболу 2020

Команда
Англия

Игры
7

Гол + Пас
4+0

Пенальти
+0/-1

Мин
589

Чемпионат мира 2022

Команда
Англия

Игры
5

Гол + Пас
2+3

Пенальти
+1/-1

Мин
402

Лига чемпионов 2023/24

Команда
Бавария

Игры
12

Гол + Пас
8+4

Пенальти
+3/-0

Желтые карточки
1

Мин
1064

Чемпионат Европы по футболу 2024

Команда
Англия

Игры
7

Гол + Пас
3+0

Пенальти
+1/-0

Желтые карточки
2

Мин
606


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