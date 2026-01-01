Гарри Кейн
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
Чемпионат Европы по футболу 2016
Команда
Англия
Игры
4
Мин
241
Чемпионат мира 2018
Команда
Англия
Игры
6
Гол + Пас
6+0
Пенальти
+3/-0
Мин
513
Чемпионат Европы по футболу 2020
Команда
Англия
Игры
7
Гол + Пас
4+0
Пенальти
+0/-1
Мин
589
Чемпионат мира 2022
Команда
Англия
Игры
5
Гол + Пас
2+3
Пенальти
+1/-1
Мин
402
Лига чемпионов 2023/24
Команда
Бавария
Игры
12
Гол + Пас
8+4
Пенальти
+3/-0
Желтые карточки
1
Мин
1064
Чемпионат Европы по футболу 2024
Команда
Англия
Игры
7
Гол + Пас
3+0
Пенальти
+1/-0
Желтые карточки
2
Мин
606