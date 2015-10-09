Перестрелка в шесть мячей определила победителя матча между Украиной и хозяйкой ЧМ-2026

В Торонто (Канада) состоялся товарищеский матч между сборными Канады и Украины. Встреча получилась достаточно результативной, сообщают Vesti.kz.

Уже к концу первого тайма канадцы добились комфортного преимущества над гостями, забив три безответных мяча - отличились оформивший дубль Джонатан Дэвид (4', 24') и Промис Дэвид (31').

Второй тайм начался без голов, и только ближе к концу встречи канадцы забили еще один - отметился Тэйджон Бьюкенен (81'). Лишь в самой концовке украинским футболистам удалось проявить себя в атаке - забили Илья Забарный (89') и реализовавший пенальти Александр Зинченко (90+2').

Добавим, что Канада является одним из хозяев ЧМ-2026, наряду с США и Мексикой. Их сборная автоматически стала участником мундиаля.

Украина же стартует в квалификации только в сентябре. Они выступят в квартете D с командами Азербайджана, Франции и Исландии.

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