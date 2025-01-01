Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол

Джонатан Дэвид

Канада  Канада
Возраст
25 лет
Действующий
Да
Дата рождения
14 января 2000
Команды
Канада
Вид спорта
Футбол
Рост, см
175
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
70
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат мира 2022

Команда
Канада

Игры
3

Мин
193

