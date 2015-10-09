"Сантос" потерял Неймара из-за коронавируса

Звездный нападающий "Сантоса" Неймар оказался в домашней изоляции из-за коронавируса. Футболист пропускает тренировки команды с четверга, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Globo.
33-летний футболист сдал положительный тест на коронавирус, вследствие чего его отправили на домашний карантин. Игрок ждет от медицинского штаба разрешения на возвращение к тренировкам.
Отметим, что в конце июня у Неймара заканчивается контракт с родным "Сантосом". И пока его будущее в команде находится под вопросом.
Неймар вернулся в бразильский клуб в январе этого года. В 12 матчах во всех турнирах он отметился тремя голами и тремя ассистами.
Лига наций 2024/25 • Германия, Мюнхен • Финал, мужчины
9 июня 00:00 • не начат
Португалия
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