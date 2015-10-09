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Футбол
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"Сантос" потерял Неймара из-за коронавируса

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"Сантос" потерял Неймара из-за коронавируса ©ФК "Сантос"

Звездный нападающий "Сантоса" Неймар оказался в домашней изоляции из-за коронавируса. Футболист пропускает тренировки команды с четверга, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Globo.

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Звездный нападающий "Сантоса" Неймар оказался в домашней изоляции из-за коронавируса. Футболист пропускает тренировки команды с четверга, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Globo.

33-летний футболист сдал положительный тест на коронавирус, вследствие чего его отправили на домашний карантин. Игрок ждет от медицинского штаба разрешения на возвращение к тренировкам.


Отметим, что в конце июня у Неймара заканчивается контракт с родным "Сантосом". И пока его будущее в команде находится под вопросом.

Неймар вернулся в бразильский клуб в январе этого года. В 12 матчах во всех турнирах он отметился тремя голами и тремя ассистами.

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