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Не похож на казаха? Комментатор сделал заявление о Дастане Сатпаеве

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Не похож на казаха? Комментатор сделал заявление о Дастане Сатпаеве ©ФК "Кайрат", Арман Джаксыгулов

Известный комментатор Олжас Байбосынов охарактеризовал 16-летнего нападающего сборной Казахстана и алматинского "Кайрата" Дастана Сатпаева. В частности, он указал на европейский менталитет юнца, сообщают Vesti.kz.

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Известный комментатор Олжас Байбосынов охарактеризовал 16-летнего нападающего сборной Казахстана и алматинского "Кайрата" Дастана Сатпаева. В частности, он указал на европейский менталитет юнца, сообщают Vesti.kz.

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"Его характер, менталитет, больше похож на европейский. Он не ведет себя самодовольно, как казахи. Он ведь может хоть сейчас кататься на последней модели BMW, есть же такие (но он так не делает)", - сказал Байбосынов в выпуске на YouTube-канале "Бірінші гол".


Отметим, что на этой неделе Сатпаев дебютировал за молодежную сборную Казахстана. Теперь он присоединился к взрослой сборной и примет участие в матче с Северной Македонией в понедельник.

Аналитики предсказали точный счет в матче Казахстан - Северная Македония

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, мужчины
9 июня 19:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Северная Македония
Северная Македония
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Северная Македония
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