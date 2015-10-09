Не похож на казаха? Комментатор сделал заявление о Дастане Сатпаеве

Известный комментатор Олжас Байбосынов охарактеризовал 16-летнего нападающего сборной Казахстана и алматинского "Кайрата" Дастана Сатпаева. В частности, он указал на европейский менталитет юнца, сообщают Vesti.kz.

"Его характер, менталитет, больше похож на европейский. Он не ведет себя самодовольно, как казахи. Он ведь может хоть сейчас кататься на последней модели BMW, есть же такие (но он так не делает)", - сказал Байбосынов в выпуске на YouTube-канале "Бірінші гол".