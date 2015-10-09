Нуралы Алипу предложили уйти из "Зенита": известна причина

Российский эксперт Алексей Михайлов разобрал карьеру казахстанского защитника Нуралы Алипа и нехватку у него игрового времени в санкт-петербургском "Зените", передлают Vesti.kz со ссылкой на Sportsdaily.ru.

"В весенней части чемпионата Алип совсем уж плотно прилип к скамейке. В пяти из 12 матчей Нуралы вовсе не вышел на поле с лавки, а в остальных семи случаях получил ничтожное количество игрового времени. Если вынести за скобки 76 минут в матче против "Рубина" и 45 - против "Локомотива", то остается 7 минут в игре с ЦСКА, 19 - с "Химками", 2 - с московским "Динамо", 1 - с махачкалинским, и 10 минут - с "Ростовом". При этом во всех четырех матчах 2025 года в Кубке России Алип отыграл по 90 минут", - отметил Михайлов.

Выходит, что роль ведущего защитника сборной Казахстана в "Зените" изменилась. Теперь Алип - чисто кубковый игрок, а значит - лишь под ротацию, но никак не в основу. В чемпионате же особняком стояли в центре обороны Нино и Эракович. И глобально к их игре вопросов не возникало - их регулярный выход в старте был вполне оправданным. Но Алипу от этого факта точно не легче.

А ведь игрок еще молодой. И в сборной своей страны востребован. Может, это знак, что Алипу пора получать больше игровой практики? И если "Зенит" не может ему этого предоставить, тогда надо уходить. Не обязательно на совсем – можно и в аренду на годик. Глядишь, за это время ситуация измениться в лучшую сторону, и экс-чемпион России снова будет нуждаться в услугах Алипа не только на матчах Кубка России. А уж найти варианты для игровой практике в РПЛ за пределами Санкт-Петербурга, думаю, не будет проблемой. Игрок с такими вводными, да еще и не попадающий под легионерскую квоту, может быть востребован абсолютно в любой команде элиты", - добавил эксперт.

Отметим, что в текущем сезоне РПЛ Нуралы Алип принял участие в 29 матчах во всех турнирах, записав на свой счет один гол и одну голевую передачу. Однако во второй половине чемпионата казахстанский защитник все чаще оказывался вне стартового состава, уступив место в основе сербскому футболисту Страхинье Эраковичу.

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