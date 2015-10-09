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"Только на победу". Самородов сделал заявление перед матчем в квалификации ЧМ-2026

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"Только на победу". Самородов сделал заявление перед матчем в квалификации ЧМ-2026 ©КФФ, Алексей Сисенбин

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов высказался о предстоящей игре с Северной Македонией. Встреча состоится в рамках квалификации ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

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Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов высказался о предстоящей игре с Северной Македонией. Встреча состоится в рамках квалификации ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

- Подготовка проходит в штатном режиме. Все пацаны готовы биться, играем только на победу!

- Есть ли у вас наработки с Дастаном Сатпаевым?

- Конечно, уже не первый раз вместе тренируемся. Взаимодействия есть. Надеюсь, что вы увидите их на поле.

- Где комфортнее тебе играть за сборную - в Астане или Алматы?

- Если говорить об атмосфере, то на "Астана Арене". Здесь больше вместимость, нет беговых дорожек. Здесь все близко и компактно. Здесь мне играть намного приятнее и комфортнее.

- Есть информация, что в сборной плохой микроклимат. Так ли это на самом деле?

- Никакой негативной атмосферы нет, пацаны на позитиве. Готовимся и настраиваемся только на победу.

Отметим, что сборная Казахстана имеет в своем активе три очка после двух игр, а у македонцев пять баллов после трех матчей.

Ранее главный тренер национальной команды Али Алиев также высказался о предстоящей встрече с Северной Македонией.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, мужчины
9 июня 19:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Северная Македония
Северная Македония
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Северная Македония
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