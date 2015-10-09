"Только на победу". Самородов сделал заявление перед матчем в квалификации ЧМ-2026

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов высказался о предстоящей игре с Северной Македонией. Встреча состоится в рамках квалификации ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

- Подготовка проходит в штатном режиме. Все пацаны готовы биться, играем только на победу!

- Есть ли у вас наработки с Дастаном Сатпаевым?

- Конечно, уже не первый раз вместе тренируемся. Взаимодействия есть. Надеюсь, что вы увидите их на поле.

- Где комфортнее тебе играть за сборную - в Астане или Алматы?

- Если говорить об атмосфере, то на "Астана Арене". Здесь больше вместимость, нет беговых дорожек. Здесь все близко и компактно. Здесь мне играть намного приятнее и комфортнее.

- Есть информация, что в сборной плохой микроклимат. Так ли это на самом деле?

- Никакой негативной атмосферы нет, пацаны на позитиве. Готовимся и настраиваемся только на победу.

Отметим, что сборная Казахстана имеет в своем активе три очка после двух игр, а у македонцев пять баллов после трех матчей.

Ранее главный тренер национальной команды Али Алиев также высказался о предстоящей встрече с Северной Македонией.