"Челси" купит топового вратаря на следующей неделе

Лондонский "Челси" близок к подписанию французского голкипера "Милана" Майка Меньяна. Англичане могут заплатить итальянцам 18 миллионов евро, сообщают Vesti.kz.

По информации La Gazzetta dello Sport, все детали клубы согласуют уже к понедельнику, 9 июня. 29-летний вратарь сборной Франции должен стать первым номером в стане синих.

Отметим, что Меньян стал игроком "Милана" летом 2021 года. Он был куплен уза 16,4 миллиона евро. За четыре года он провел 163 игры за итальянский клуб, один раз став чемпионом страны.

Добавим, что воспитанник ПСЖ провел 31 встречу за сборную Франции. В этом сезоне он провел за "Милан" 53 матча во всех турнирах, в которых 15 раз отстоял на ноль и пропустил 59 голов.