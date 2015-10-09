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Сборные
Вчера 21:20
 

Сатпаев помог Казахстану стартовать с победы в отборе на Евро

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Сатпаев помог Казахстану стартовать с победы в отборе на Евро ©instagram.com/kff_team

5 июня молодежная сборная Казахстана по футболу стартовала с победы над Андоррой в отборочном турнире чемпионата Европы 2027 года, передают Vesti.kz.

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5 июня молодежная сборная Казахстана по футболу стартовала с победы над Андоррой в отборочном турнире чемпионата Европы 2027 года, передают Vesti.kz.

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Матч группы D прошел на стадионе "Астана Арена" и завершился со счетом 1:0 в пользу казахстанцев. Единственный гол на 11-й минуте забил Олжас Байбек.

Впервые в составе молодежной сборной дебютировал 16-летний полузащитник "Кайрата" Дастан Сатпаев. Хотя он не отметился голевыми действиями, его игра стала заметным вкладом в итоговый успех команды.

Сатпаев вернется в главную сборную к следующему матчу отбора на чемпионат мира 2026 года - 9 июня против Северной Македонии.

Следующий матч молодежной сборной Казахстана под руководством Дениса Мамонова состоится 8 сентября на домашнем поле против команды Англии.

Групповой этап квалификации молодежного чемпионата Европы-2027 завершится в октябре 2026 года, а спустя месяц пройдут стыковые матчи. Финальный турнир летом 2027-го примут Албания и Сербия.

Прямые путевки на финальный этап получат девять победителей групп и лучший из вторых мест (без учета результатов против шестых команд). Остальные восемь вторых команд разыграют четыре последние путевки в стыковых матчах.

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