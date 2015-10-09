ПСЖ решил безумной зарплатой отбить у "Реала" "нового Месси"

За последние несколько дней ситуация вокруг будущего атакующего полузащитника "Ривер Плейт" Франко Мастантуоно, которого называют "новым Месси", кардинально изменилась. Если ранее основным претендентом на футболиста считался французский ПСЖ, то теперь главным фаворитом трансфера стал мадридский "Реал", передают Vesti.kz.

По данным DefensaCentral, руководство "Реала" уже ознакомилось с предложением ПСЖ, которое по словам президента клуба Флорентино Переса является "безумием". Парижане готовы предложить Мастантуоно базовую зарплату в 6,5 миллиона евро с возможностью ее увеличения при выполнении определенных условий. Однако "Реал" намерен предложить игроку более скромный контракт с зарплатой около 4 миллионов евро в год, без существенных премиальных поначалу.

Трудности с трансфером и позиция "Ривер Плейт"

Трансфер осложняется тем, что "Ривер Плейт" не готов снижать установленную отступную сумму в 45 миллионов евро, а сам Мастантуоно пообещал остаться в аргентинском клубе минимум до конца 2025 года. Клуб из Буэнос-Айреса хочет, чтобы футболист продолжил выступления под руководством Марсело Гальярдо до клубного чемпионата мира.

Позиция "Реала" и перспектива сделки

В "Реале" ценят решимость игрока и считают, что он выдерживает давление со стороны ПСЖ, несмотря на более выгодное финансовое предложение. Мадридский клуб сохраняет уверенность в том, что сможет заполучить Мастантуоно и рассматривает возможность постепенного повышения его зарплаты в будущем в зависимости от спортивных результатов.

Трансферное противостояние продолжается, однако на данный момент "Реал" выглядит главным кандидатом на подписание одного из самых перспективных молодых футболистов Южной Америки.