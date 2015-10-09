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Испания
Вчера 23:32
 

Хаби Алонсо нашел нового Роналду для "Реала"

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Хаби Алонсо нашел нового Роналду для "Реала" ©ФК "Реал"

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо высоко оценил потенциал нападающего "Кастильи" Гонсало Гарсии, передают Vesti.kz.

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Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо высоко оценил потенциал нападающего "Кастильи" Гонсало Гарсии, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, специалист видит в 21-летнем форварде игрока, способного стать новой звездой и важной фигурой в атаке первой команды.

Алонсо, ранее работавший с юношескими командами "Реала", считает, что Гарсия обладает качествами, которые напоминают Криштиану Роналду - прежде всего своей физикой, техникой и профессиональным подходом. При этом тренер подчеркивает, что не стоит нагружать молодого игрока громкими сравнениями.


Гонсало Гарсия в сезоне-2024/25 стал лучшим бомбардиром третьего дивизиона Испании (Примера RFEF), забив 25 голов в 36 матчах за "Кастилью". В прошлом сезоне он дебютировал за основной состав и отметился голом в Кубке Испании против "Леганеса". Однако ограниченное доверие со стороны Карло Анчелотти не позволило ему получить больше шансов.

Несмотря на предложения от клубов Ла Лиги, форвард может остаться в "Реале" и побороться за место в первой команде под руководством Алонсо. Наставник видит в нем важный актив для будущего проекта клуба.

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