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Испания
Вчера 22:10
 

"Барса" отказалась от Холанда и выбрала замену вдвое дешевле

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"Барса" отказалась от Холанда и выбрала замену вдвое дешевле ©Depositphotos/[email protected]

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта больше не рассматривает Эрлинга Холанда как приоритетную цель для усиления нападения, передают Vesti.kz.

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта больше не рассматривает Эрлинга Холанда как приоритетную цель для усиления нападения, передают Vesti.kz.

По данным Don Balon, интерес к норвежскому форварду существенно снизился в последние месяцы - несмотря на то, что ранее он считался главной трансферной целью каталонцев.

Причиной стали нестабильные выступления Холанда в текущем сезоне. Нападающий "Манчестер Сити" потерял прежнюю эффективность, действует рывками и неоднократно сталкивался с травмами. Кроме того, он продлил контракт с английским клубом до 2034 года - фактически на долгосрочную перспективу, а стоимость возможного трансфера и уровень зарплаты делают сделку почти нереальной.

Левандовски в порядке, но "Барса" ищет замену

На этом фоне в "Барселоне" начали искать другие варианты. Несмотря на отличную форму Роберта Левандовски в сезоне - он заметно прибавил после прихода Ханса-Дитера Флика - в клубе понимают, что поляку в скором времени исполнится 37 лет. Его контракт действует до 2026 года, но поиск преемника для позиции центрфорварда стал приоритетом.


Хулиан Альварес - новый кандидат на роль девятки

В трансферном списке "Барсы" на первое место теперь вышел Хулиан Альварес. Аргентинский нападающий, до недавнего времени выступавший вместе с Холандом за "Манчестер Сити", успешно проводит сезон в "Атлетико". Ожидается, что он может покинуть мадридский клуб, если тот снова останется без трофеев.

Переход Альвареса выглядит более реалистичным: его трансфер оценивается менее чем в 90 миллионов евро - почти вдвое дешевле, чем обошелся бы Холанд. Кроме того, сам футболист, по слухам, заинтересован в переходе на "Камп Ноу".

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