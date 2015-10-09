"Реал" провел переговоры с агентом Ямаля: раскрыты детали

17-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямаль остается в стане каталонцев, несмотря на попытку мадридского "Реала" заполучить его, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, после успешного выступления Ямаля на чемпионате Европы за сборную Испании президент "Реала" Флорентино Перес попытался организовать его переход через агента Жорже Мендеша. Клуб хотел повторить сценарий трансфера Луиша Фигу, предложив игроку предать "Барсу" ради перехода в Мадрид.

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Однако сделка даже не началась. Агент Ямаля дал недвусмысленный ответ: "Смотреть можно, трогать - нет". Руководство "Реала" также пыталось выяснить контрактные условия футболиста и возможность подписания до его совершеннолетия, но со стороны Мендеша и окружения игрока сразу поступил отказ.

Сам Ямаль, по сообщениям, никогда не рассматривал переход в "Реал". Он мотивирован продолжать карьеру в "Барселоне" и мечтает добиться успеха в клубе, где вырос. Ни финансовые, ни спортивные предложения от "сливочных" не заинтересовали его.

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Напомним, что Ямаль недавно продлил контракт с "Барселоной" до 2031 года. Он остается ключевым игроком команды и входит в планы главного тренера Ханси Флика.

Ямаль провел 35 матчей в Ла Лиге-2024/25, забил девять голов и записал на свой счет 13 результативных передач.